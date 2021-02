Darter Van Barneveld verzekert zich van tourkaart PDC

Darter Raymond van Barneveld heeft zich tijdens de Qualifying School van de PDC verzekerd van een tourkaart. Een plek bij de beste acht kan hem in het Duitse Niedernhausen niet meer ontgaan.

Met de tourkaart kan de 53-jarige Van Barneveld dit jaar weer deelnemen aan de prestigieuze toernooien van de PDC. Van Barneveld is vijfvoudig wereldkampioen. In 2007 was hij voor het laatst de beste van de wereld.

Van Barneveld kondigde in 2019 zijn afscheid aan. De voormalige postbode worstelde met zichzelf en met zijn privésituatie. Hij hoopte op een groots afscheid op het WK in Londen, maar het werd een teleurstelling. Begin 2020 sloot hij zijn dartscarrière af op een feestavond in AFAS Live, in het bijzijn van oude rivalen als Phil Taylor en Bobby George. Ruim een half jaar later kondigde Van Barneveld aan terug te komen uit zijn dartspensioen.

Dartsicoon Taylor, inmiddels gestopt op het hoogste niveau, was één van de eersten die ‘Barney’ met de succesvolle afloop in Duitsland gelukwenste. “Felicitaties aan mijn vroegere sparringpartner”, liet ‘The Power’ op Twitter weten. “Je hebt lef getoond om jezelf op de Q School te laten zien. Goed gedaan vriend en veel geluk bij je rentree op de PDC Tour. Briljant.”