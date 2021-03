Haase verliest in Ahoy na goede start in drie sets van Murray

Het is Robin Haase niet gelukt zich ten koste van Andy Murray te plaatsen voor de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Haase verloor met 2-6 7-6 (2) 6-3 van de voormalig nummer 1 van de wereld en drievoudig grandslamwinnaar. Zowel Haase als Murray kreeg van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard.

Haase begon goed aan het duel in het lege Ahoy. Hij trok met overtuigend spel in ruim een half uur de eerste set naar zich toe. Haase brak de gefrustreerde en slordige Murray, tegenwoordig de mondiale nummer 123, twee keer.

In de tweede set verzuimde Haase door te drukken en het kwam aan op een tiebreak, waarin de knokkende Murray met zijn beste tennis voor de dag kwam. Haase herstelde zich echter knap en nam in de derde set een 3-0-voorsprong. Hij verloor echter zes games op een rij. Na twee├źnhalf uur benutte de Schot op de service van Haase zijn eerste wedstrijdpunt. Murray won in totaal 99 punten, Haase pakte er 4 minder.

Het is de derde keer op een rij dat Haase, afgezakt naar plek 193 op de wereldranglijst, op het grootste toernooi van Nederland de eerste ronde niet weet te overleven. Drie jaar geleden verloor hij in de kwartfinales van Roger Federer.

De 33-jarige Haase maakte al voor de dertiende keer zijn opwachting in het hoofdtoernooi. Hij won in Ahoy zes wedstrijden. In 2008 was hij in de openingsronde nog te sterk voor Murray.

In de tweede ronde neemt Murray het op tegen de winnaar van het duel tussen de Rus Andrej Roeblev en de Amerikaanse qualifier Marcos Giron.

Door de uitschakeling van Haase is Botic van de Zandschulp de enige overgebleven Nederlander in het enkelspel. Hij treft dinsdag de Kroaat Borna Coric.