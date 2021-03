Internationale atletiekbond keurt herstelplan Rusland goed

Het bestuur van de internationale atletiekfederatie World Athletics heeft het herstelplan goedgekeurd dat de Russische atletiekbond heeft opgesteld. De Russen ontsnappen daarmee aan nieuwe sancties. Rusland had afgelopen jaar al de vereiste hervormingen moeten doorvoeren in het dopingbeleid, maar World Athletics gaf het land eind september vijf maanden uitstel omdat het niet tevreden was over de eerste versie van het herstelplan. Omdat geen sprake was van onwil, maar van gebrek aan geld en kennis, kreeg de Russische bond (RusAF) uitstel tot 1 maart.

“Dit is niet het einde, maar het begin van een lange reis”, zegt voorzitter Sebastian Coe van de internationale federatie. “De RusAF moet enorm veel werk verrichten om het vertrouwen weer op te bouwen. De internationale experts die betrokken zijn bij de totstandkoming van dit herstelplan geloven dat het team dat nu de leiding heeft in staat is om de benodigde stappen te zetten.”

De RusAF is sinds eind 2015 geschorst, nadat bewijs was gevonden voor grootschalig en gestructureerd dopinggebruik.