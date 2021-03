Zuid-Korea: Spelen in Tokio zijn kans voor gesprek met Pyongyang

De Olympische Spelen in Tokio zijn mogelijk een kans om de dialoog tussen Noord-Korea en Zuid-Korea te hervatten, heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gezegd.

“De Spelen die voor dit jaar zijn gepland, kunnen dienen als gelegenheid voor dialoog tussen Zuid-Korea en Japan, Zuid- en Noord-Korea, Noord-Korea en Japan, en Noord-Korea en de Verenigde Staten”, zei Moon in Seoul op een herdenking van een protest tegen de Japanse koloniale overheersing van zijn land begin vorige eeuw.

Ook stelde Moon dat hij Japan zoveel mogelijk wil ondersteunen om de Spelen tot een goed einde te brengen. “Ik hoop dat zowel Korea als Japan in staat zal zijn onze door Covid-19 getroffen economie te herstellen”, aldus Moon. “En dat wij gezamenlijk een nieuwe orde kunnen creĆ«ren in het tijdperk na Covid-19.”

Zuid-Korea heeft hoge diplomatieke verwachtingen van de Olympische Spelen. De regering hoopt dat die een opening kunnen bieden om de betrekkingen met Noord-Korea nieuw leven in te blazen. De relatie tussen beide landen is verzuurd sinds de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Pyongyang over de ontmanteling van Noord-Korea’s nucleaire programma vastliepen in 2019.

Volgens waarnemers wil Moon een herhaling van het ‘succes’ van de Winterspelen in Pyeongchang, drie jaar geleden. Toen was er sprake van toenadering tussen Seoul en Pyongyang. Sporters van beide landen liepen bij de openingsceremonie onder een gezamenlijke vlag het stadion binnen, onder de naam ‘Korea’. Ook bestond het vrouwenijshockeyteam uit speelsters van beide landen.