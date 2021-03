Ronald Mulder (35) verlengt contract bij schaatsteam Reggeborgh

Ronald Mulder rijdt ook volgend seizoen voor schaatsteam Reggeborgh. De 35-jarige sprinter heeft voor een jaar bijgetekend bij de ploeg van coach Gerard van Velde.

“Daar ben ik heel blij mee”, laat Mulder opgetogen weten. “Ik heb nog steeds heel veel plezier en lol in het schaatsen, waarbij ik altijd zo goed mogelijk wil presteren. Want wat is er nou mooier dan dit leven?”

Mulder is duidelijk over zijn doelen komende winter. “Dat is plaatsing voor de Olympische Spelen en daar meedoen om de medailles.”

Mulder deed al drie keer mee aan de Winterspelen. Hij behaalde in Sotsji in 2014 olympisch brons op de 500 meter. Zijn tweelingbroer Michel Mulder won destijds goud.

Ronald Mulder beleefde een moeizame eerste seizoenshelft. Hij moest eerst met zijn ploeg Reggeborgh in quarantaine nadat teamgenoot Kjeld Nuis tijdens een trainingskamp in Inzell positief had getest op het coronavirus. Daarna belandde Mulder in het ziekenhuis met een hevige keelontsteking. Toch wist hij eind januari nog een wereldbekerwedstrijd op de 500 meter op zijn naam te schrijven.

“Dat is toch een bevestiging dat je het goed doet. Het was al met al een raar jaar, maar uiteindelijk heb ik een goed jaar gehad. En hebben we met de hele ploeg ook een goed seizoen gedraaid”, zegt Mulder, die bij de WK afstanden vorige maand in Heerenveen als vijfde eindigde op de 500 meter.