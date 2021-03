Tennisser Tsitsipas opnieuw met veel moeite verder in Ahoy

Stefanos Tsitsipas heeft zich ten koste van de Rus Karen Chatsjanov met moeite bij de laatste vier geschaard op het ABN AMRO World Tennis Tournament. De als tweede geplaatste Griek had drie sets nodig om zich te ontdoen van de nummer 21 van de wereld: 4-6 6-3 7-5.

De 22-jarige Tsitsipas, de mondiale nummer 6, maakte in de derde set een break achterstand ongedaan. Hij kwam van 3-1 terug tot 3-3 en plaatste op 5-5 de beslissende break. Na ruim twee├źnhalf uur benutte hij zijn tweede wedstrijdpunt met een ace.

Ook in zijn twee voorgaande partijen in Ahoy had Tsitsipas veel moeite. In de openingsronde won hij in twee lange sets en ook in de tweede ronde had hij drie sets nodig om uitschakeling te voorkomen.

Tsitsipas is samen met de Rus Andrey Roeblev, de nummer 4 van de plaatsingslijst, de enige overgebleven geplaatste speler in Rotterdam.