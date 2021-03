470-zeilsters Zegers en Berkhout gedeeld vierde na eerste dag WK

Afrodite Zegers en Lobke Berkhout staan na de eerste dag van het WK in de 470-klasse in Portugal gedeeld vierde. Zegers en Berkhout werden op de openingsdag 7e, 3e en 22e. De laatste race geldt als schrapresultaat, waardoor het Nederlandse duo voor de kust van Vilamoura bovenin meedoet.

“We zijn lekker uit de startblokken gekomen”, aldus Berkhout. “We hadden in alle wedstrijden goede snelheid. Het waren hele moeilijke omstandigheden met het draaien van de wind en drukverschillen. Daar gingen we goed mee om. Het is nog maar de eerste dag en we hebben het gevoel en vertrouwen dat we iedereen aan kunnen.”

Zegers en Berkhout verzekerden zich in augustus 2019 bij de WK in Enoshima al van deelname aan de Spelen. Komende zomer gaan ze op hetzelfde water in Japan voor een medaille. De 40-jarige Berkhout heeft al olympisch zilver (2008) en brons (2012) op zak, behaald met respectievelijk Marcelien de Koning en Lisa Westerhof. Met de elf jaar jongere Zegers, die met Anneloes van Veen op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro net naast een medaille greep, gaat Berkhout in Japan voor de kleur medaille die nog ontbreekt in haar prijzenkast.

Het WK duurt tot en met zaterdag.