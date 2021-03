Zeilsters Zegers en Berkhout juichen te vroeg op WK in 470-klasse

De Nederlandse zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout hebben net naast de wereldtitel gegrepen in de 470-klasse. Zegers en Berkhout kwamen in de medalrace als derde over de finish en dachten dat dit genoeg was voor de wereldtitel. De zeilsters vielen elkaar juichend in de armen. Een straf voor het Britse team dat achter hen eindigde, zorgde er echter voor dat Zegers en Berkhout naast het goud grepen.

De wereldtitel ging naar de Spaanse zeilsters Silvia Mas Depares en Patricia Cantero Reino. Zij profiteerden van de straf voor de Britten en eindigden als vierde in de medalrace. De Spaanse boot hield daardoor in het klassement 1 punt voorsprong over op Zegers en Berkhout.

De 40-jarige Berkhout werd in haar lange carrière al vijf keer wereldkampioen: in 2005, 2006 en 2007 met Marcelien de Koning en in 2009 en 2010 met Lisa Westerhof. Op de Olympische Spelen van Peking 2008 pakte ze zilver met De Koning.