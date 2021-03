NOC*NSF ziet sport bescheiden rol innemen maar juicht uitslag toe

Sportkoepel NOC*NSF heeft verheugd gereageerd op de verkiezingsuitslag. Ondanks dat sport een bescheiden rol inneemt op de politieke agenda juicht algemeen directeur Gerard Dielessen (66) de opmars van D66 en de winst van VVD toe.

“Als we ervan uitgaan dat VVD en D66 de nieuwe coalitie gaan vormen, dan biedt dat veel mogelijkheden”, aldus Dielessen. “Toevallig zijn dat twee partijen die sport in hun programma hebben staan. Vooral van de VVD weten we dat ze sport heel erg belangrijk vindt. Tenminste, dat hebben hun acties de afgelopen jaren wel aangetoond. Anders zouden ze zich wel anders hebben gedragen.”

Ook D66 heeft het beste voor met de sportsector, meent Dielessen. “Ze lopen er niet voor weg om bijvoorbeeld grote multisportevenementen naar Nederland te willen halen. En ze willen de financiĆ«le drempels wegnemen, waardoor sporten voor iedereen toegankelijk is”, aldus de directeur.

“De VVD en D66 omarmen ook de topsport en willen dat nog verder ontwikkelen. Nederland presteert uitstekend en sporters zijn rolmodellen, noem maar op. Sport enthousiasmeert. Dat zien zij ook.”

Dielessen, die vooral in Rudmer Heerema van de VVD een “sportambassadeur” in de politiek ziet, maakt zich wel zorgen over de nabije toekomst. “De beweegcijfers zijn echt heel slecht en er moet veel gebeuren. De sportdeelname onder kinderen is gehalveerd”, aldus Dielessen.

“Als het met deze cijfers niet lukt sport hoog op de agenda te zetten, wanneer dan wel? Ik ga ervan uit dat we na de verkiezingen de sport een belangrijke plek kunnen laten krijgen in het regeerakkoord.”