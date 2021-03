Sportkoepel NOC*NSF heeft begrip voor Spelen zonder Oranje-fans

Hoe jammer ze het ook vinden, de chefs van de Nederlandse sportteams voor de Olympische en Paralympische Spelen hebben begrip voor het besluit van Japan om buitenlandse toeschouwers komende zomer te weren. “Deze beslissing komt niet als een verrassing. Als je kijkt naar de huidige situatie in de wereld en de voorbereidingen in Japan, dan voelen we wel dat ieder risico wordt uitgesloten”, zegt Pieter van den Hoogenband, chef de mission van de olympische ploeg.

Japan hoopt de risico’s op verspreiding van het coronavirus te beperken door alleen sportliefhebbers uit eigen land op de tribunes te laten plaatsnemen. “Olympische en Paralympische Spelen zonder internationaal publiek, je kan het je bijna niet voorstellen”, zegt voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van sportkoepel NOC*NSF. “Geen familie, vrienden of supporters van TeamNL bij hun wedstrijden, wat een tegenvaller is dat. Wel begrijpelijk, wereldwijd blijven de cijfers op en neer gaan en de Japanse overheid is zeer bezorgd over de mogelijke import van het virus met zijn wereldwijde varianten tijdens de Olympische en Paralympische Spelen.”

Esther Vergeer, chef de mission van TeamNL bij de Paralympische Spelen, heeft eveneens begrip voor het Japanse besluit. “Omdat hiermee de Japanse bevolking wordt beschermd tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Maar aan de andere kant is het voor onze TeamNL-sporters die zo lang naar dit moment toewerken een enorme domper. Voor hen betekent dit dat er geen ouders en familieleden naar Tokio kunnen afreizen om hen vanaf de tribune aan te moedigen.”

Volgens oud-zwemkampioen Van den Hoogenband is het voor de sporters zaak om zich niet te laten afleiden door alle perikelen rond de Spelen. “Het IOC en de organisatie doen er alles aan veilige Spelen te organiseren. Gelukkig gaat de voorbereiding van onze TeamNL-sporters door. Zij moeten de focus blijven houden op dat wat voor hen nu belangrijk is. Presteren op de Spelen staat centraal. En ik blijf als chef de mission zoveel mogelijk ruis wegnemen en de zekerheid geven dat het IOC en het organisatiecomit√© alles op alles zetten om een geweldige Spelen te organiseren.”