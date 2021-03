Basketballer Paul bereikt mijlpaal bij absentie James

De basketballers van Los Angeles Lakers hebben zonder de geblesseerde LeBron James met 111-94 verloren van Phoenix Suns, waar Chris Paul een mijlpaal bereikte. De 35-jarige Paul doorbrak in Phoenix de grens van 10.000 assists en noteerde een triple-double.

Paul is nu de nummer 6 op de lijst van zogenoemde ‘All-Time Assist Leaders’ van de NBA. Hij moet grootheden als Steve Nash en Magic Johnson nog voor zich dulden. Nummer 5 Johnson staat op 10.141 assists en deed daar 886 wedstrijden over. Voor Paul was het zijn 1060e wedstrijd. De lijst wordt aangevoerd door John Stockton, die tot 15.806 assists kwam.

Bij de absentie van James was Montrezl Harrell de topschutter aan de zijde van de Lakers, met 23 punten. Dennis Schröder nam een punt minder voor zijn rekening. DeAndre Ayton en Devin Booker waren bij de thuisploeg beiden goed voor 26 punten.

“Ik ben optimistisch. Ik denk dat onze jongens vanavond echt hebben gevochten. We hebben de bal niet zo goed geschoten, maar ik dacht dat we op een heel hoog niveau presteerden”, zei Lakers-coach Frank Vogel, die een aantal weken niet kan beschikken over zijn sterspeler James.

“Het zal even duren om ons aan te passen, erachter te komen waar de schoten nu vandaan moeten komen en hoe onze nieuwe identiteit eruit zal komen te zien.” De Lakers hadden een schotpercentage van slechts 41,2 procent.

James liep zaterdagavond in het duel met Atlanta Hawks een enkelblessure op. Hij staat naar verwachting zeker zes weken aan de kant, maar mogelijk zelfs nog langer. James blesseerde zich in het tweede kwart van de wedstrijd in een gevecht om de bal met Solomon Hill van de Hawks. Hij lag enige tijd op de grond en schreeuwde het uit van de pijn. Onderweg naar de kleedkamers sloeg James uit frustratie tegen een stoel.