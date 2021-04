Handbalsters verliezen nipt van Kroatië

Een danig verzwakte Nederlandse handbalploeg heeft de eerste wedstrijd van een drielandentoernooi in Kroatië nipt verloren. De wereldkampioen kwam tegen het gastland net iets tekort: 24-23. Bij Oranje maakten Estavana Polman, hersteld van een zware knieblessure, en Yvette Broch, na een absentie van ruim 2,5 jaar, hun rentree.

De laatste keer dat beide ploegen het tegen elkaar opnamen was op het Europees kampioenschap in december 2020. Destijds verloor Nederland in de poulefase eveneens: 27-25. Kroatië behaalde brons op het EK en Oranje moest genoegen nemen met de zesde plaats. In de oefeninterland in Porec was Polman met zes treffers topschutter van Nederland. Lois Abbingh was goed voor vier doelpunten.

Bondscoach Emmanuel Mayonnade kan in Kroatië niet beschikken over zeven internationals. Zij verblijven momenteel in quarantaine. Het gaat om Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Yara ten Holte, Inger Smits en Danick Snelder. De eerste zes spelen bij Borussia Dortmund, de koploper in de Duitse Bundesliga. Snelder staat onder contract bij SG BBM Bietigheim, de nummer 2.

Na de wedstrijd tussen deze ploegen eind maart werd een speelster van Bietigheim positief getest op Covid-19, waarna volgens protocol beide teams voor veertien dagen in quarantaine moesten. Deze woensdag zijn alle speelsters nogmaals getest. De zeven internationals die in quarantaine moesten gaan, kunnen wellicht na het toernooi in Kroatië weer aansluiten bij de selectie van Mayonnade voor de trainingen op Papendal.

Nederland speelt donderdag in Porec nog tegen Brazilië.