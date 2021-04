Gefrustreerde Vettel worstelt met bolide Aston Martin

Sebastian Vettel worstelt met de Aston Martin. De Duitse viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 heeft de eerste twee races bij zijn nieuwe team moeizaam doorstaan, met twee keer een teleurstellende vijftiende plaats als resultaat. “Ik heb duidelijk nog niet het maximale uit de auto gehaald. Reden te meer om het te blijven proberen”, zegt de 33-jarige Vettel in aanloop naar de derde race van het seizoen, komend weekeinde in Portugal.

“Het circuit van Portimão lijkt me een een mooie plek voor een vlekkeloos weekeinde”, aldus de coureur, die tussen 2010 en 2013 de wereldtitel veroverde in een Red Bull. Hij stapte in 2015 over naar Ferrari, waar hij zes jaar tevergeefs probeerde de Italiaanse renstal een nieuwe wereldtitel te bezorgen. Hij kreeg vorig seizoen al vroeg te horen dat zijn contract bij Ferrari niet zou worden verlengd.

Bij Aston Martin jaagt Vettel nieuw succes na, maar de donkergroene bolide werkt nog niet echt mee. Vettel kreeg in de races in Bahrein en Imola te maken met tal van technische problemen. “Sebastian heeft zeer hoge verwachtingen van zichzelf en zijn frustraties zijn begrijpelijk, maar ik weet ook dat hij vastbesloten is het beste uit de auto te halen”, zegt teambaas Otmar Szafnauer. “Deze auto is nieuw voor hem, het kost tijd om de tot de kleinste details door te dringen. Zo simpel is het.”