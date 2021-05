Wielrenner Thomas na rare val: fysiek oké, maar wel gefrustreerd

Wielrenner Geraint Thomas heeft geen fysieke schade geleden door de rare val die hij maakte in de vierde etappe van de Ronde van Romandië. De Welshman, de Tourwinnaar in 2018, was wel gefrustreerd. “Fysiek ben ik oké, maar na zo’n zware dag tijd verliezen op zo’n manier in de finale, dat is echt frustrerend. Ik heb een warme douche nodig, om alles te laten bezinken.”

Thomas ging op minder dan 50 meter van de meet ineens onderuit in de sprint bergop naar de finish. Hij moest de zege in de koninginnenrit laten aan zijn medevluchter Michael Woods (Israël Start-Up), die ook nog eens de leiderstrui veroverde. De kopman van Ineos Grenadiers gaf het slechte weer de schuld. “Ik had helemaal geen gevoel meer in mijn handen. Ik probeerde te schakelen van versnelling, maar in de plaats daarvan verloor ik de controle over mijn stuur”, zei Thomas.

Hij krabbelde wel snel op en arriveerde als derde in aankomstplaats Thyon, op 21 seconden van winnaar Woods. In het klassement kijkt Thomas tegen een achterstand van 11 seconden aan op de Canadees. Die moet hij zondag proberen goed te maken in de heuvelachtige afsluitende tijdrit van 16,2 kilometer. “Ik ga proberen om die tijd in te halen, 11 seconden lijkt haalbaar.”