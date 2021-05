Wielrensters met topformatie naar Tokio

Bondscoach Loes Gunnewijk heeft Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Marianne Vos aangewezen voor de wegwedstrijd van de Olympische Spelen van Tokio. Van der Breggen en Van Vleuten rijden ook de olympische tijdrit. Voor Vos is het de vierde deelname aan de Olympische Spelen, voor Van Vleuten de derde, Van der Breggen is voor de tweede keer geselecteerd. Demi Vollering maakt haar debuut.

Nederland geldt als de grote favoriet in Tokio. In de selectie zitten de winnaressen van de afgelopen Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en ook de wereldkampioenen en Europees kampioenen op de weg en de tijdrit. Op de afgelopen twee edities van de Olympische Spelen won TeamNL goud in de wegwedstrijd. In 2012 (Londen) won Vos, vier jaar later (Rio de Janeiro) volgde Van der Breggen haar op.

Bondscoach Loes Gunnewijk gaat nu opnieuw voor hoofdprijzen. “Dat is ons nadrukkelijke gezamenlijke doel. We hebben een zeer sterke lichting tot onze beschikking, waaruit we wel drie volwaardige olympische ploegen zouden kunnen selecteren. Dat is echt een luxepositie. Uiteindelijk is gekozen voor een ploeg die op alle scenario’s is voorbereid. Er wacht de rensters een loodzwaar parcours met 2800 hoogtemeters en een hoge luchtvochtigheid. We zijn één van de favorieten, maar dat zijn wij gewend en daar kunnen ook de rensters heel goed mee omgaan.”