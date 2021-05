Wereldkampioen wielrennen Alaphilippe slaat Spelen over

De Franse wielrenner Julian Alaphilippe, de regerend wereldkampioen op de weg, ontbreekt op de Olympische Spelen. De 28-jarige renner heeft in overleg met de Franse bondscoach en zijn Belgische ploeg Deceuninck – Quick-Step besloten om het mondiale sportevenement in Japan over te slaan.

“Het is een persoonlijke en weloverwogen beslissing”, schrijft Alaphilippe in een verklaring. “Ik heb mijn doelstellingen voor het einde van dit seizoen geformuleerd en ik moet keuzes maken. Ik wens iedereen die voor de Spelen wordt geselecteerd het beste. Ik wil met veel trots de Franse kleuren verdedigen op het komende WK.” De WK op de weg zijn eind september in Vlaanderen. Alaphilippe veroverde vorig jaar in Italië de regenboogtrui.

De olympische wegwedstrijd wordt gehouden op zaterdag 24 juli, amper een week na de Tour de France. De Franse etappekoers eindigt op 18 juli in Parijs. Alaphilippe won in zijn carrière al vijf etappes in de Tour en droeg in 2019 tot in de slotweek de gele leiderstrui. De Fransman heeft een indrukwekkende erelijst opgebouwd, met onder meer zeges in Milaan-Sanremo, Strade Bianche en de Clásica San Sebastián.