Verschoor pakt na inhaalrace punten in Monaco in Formule 2

De Nederlandse autocoureur Richard Verschoor heeft na een knappe inhaalrace punten gepakt in Monaco in de Formule 2. De 20-jarige Verschoor startte de tweede sprintrace van het weekeinde door het prinsdom vanaf de dertiende plaats. Hij kwam als zevende over de finish en pakte zo weer 2 punten voor het klassement.

De Nieuw-Zeelander Liam Lawson schreef de race over 28 rondes op zijn naam. De sprintrace in de Formule 2 werd gereden op een opdrogende baan, na een flinke regenbui. Alle coureurs startten dan ook op regenbanden.

Lawson nam in de vijfde ronde de leiding met een knappe inhaalactie bij de Australiƫr Oscar Piastri en stond de eerste plaats niet meer af. De 19-jarige Nieuw-Zeelander verkleinde in het kampioenschap zijn achterstand op de Chinese leider Guanyu Zhou, vrijdag winnaar van de eerste sprintrace, tot 11 punten. Verschoor staat op de zesde plaats in het klassement.

Bent Viscaal, de tweede Nederlander in de Formule 2, tikte aan het einde van de race een andere coureur van de baan. Viscaal kon wel verder rijden en eindigde als twaalfde. Later op zaterdag is de hoofdrace over 42 rondes door Monaco.