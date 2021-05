Kromowidjojo pakt op 50 vlinder tweede titel op EK in Boedapest

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft haar tweede Europese titel veroverd op de EK in Boedapest. De 30-jarige Groningse zegevierde op de 50 meter vlinderslag in 25,30 seconden. Kromowidjojo pakte eerder goud op de 50 meter vrije slag.

Achter de drievoudig olympisch kampioene pakte Mélanie Henique uit Frankrijk het zilver in 25,46, het brons ging naar de Deense Emilie Beckmann (25,59). Maaike de Waard tikte als vijfde aan in 25,76.

Kromowidjojo profiteerde optimaal van de afwezigheid van Sarah Sjöström, die bij de voorgaande vier EK’s de 50 vlinder had gewonnen. De Zweedse ontbrak deze week in Boedapest vanwege de naweeën van een elleboogbreuk. Sjöström verwacht komende zomer op de Olympische Spelen van Tokio wel mee te doen om de medailles.

‘Kromo’ bleef in de finale van het niet-olympische nummer net boven het Nederlands record dat ze eerder dit jaar neerzette in Eindhoven (25,24). Ze revancheerde zich ook enigszins voor haar teleurstellende vierde plaats een dag eerder op de 100 vrij. Femke Heemskerk veroverde op dat nummer voor het eerst de Europese titel.

Op de 50 vrij greep Thom de Boer net naast een medaille. De 29-jarige Alkmaarder, houder van het Nederlands record op dit sprintnummer met 21,74, tikte in de EK-finale als vierde aan in 21,80. De Fin Ari-Pekka Liukkonen pakte het goud in 21,61, voor de Brit Benjamin Proud (21,69) en Kristian Gkolomeev (21,73). De Boer bleef de Fransman Florent Manaudou, de olympische kampioen van Londen 2012 op de 50 vrij, wel net voor. De Noord-Hollander doet komende zomer op de Spelen mee aan de 50 vrij, samen met Jesse Puts die in Boedapest bleef steken in de series.