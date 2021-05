Verstappen neemt met winst in Monaco de leiding in WK

Max Verstappen heeft met winst van de Grote Prijs van Monaco de leiding genomen in het WK-klassement in de Formule 1. De Nederlandse coureur reed in zijn Red Bull onbedreigd naar de winst in de smalle straten van het prinsdom. Verstappen nam de eerste plaats in het WK over van titelverdediger Lewis Hamilton, die niet verder kwam dan de zevende plek.

De 23-jarige Nederlander heeft na vijf grands prix 105 punten, Hamilton staat op 101 punten. Verstappen is de eerste Nederlander ooit die het WK-klassement in de Formule 1 aanvoert. De kopman van Red Bull won eerder dit seizoen de GP van Emilia-Romagna en eindigde drie keer als tweede achter Hamilton.

Verstappen reed vrijwel de hele race over 78 rondes aan kop. Hij moest de eerste plek alleen even afstaan aan teamgenoot Sergio Pérez na zijn pitsstop in de 34e ronde. Een ronde later, toen ook de Mexicaan naar binnen ging voor nieuwe banden, nam Verstappen de leiding weer over. De Spanjaard Carlos Sainz eindigde in de Ferrari als tweede, de Brit Lando Norris (McLaren) werd derde. De GP door de nauwe straten van Monaco was zoals gebruikelijk min of meer een optocht, met amper inhaalacties.

Verstappen, die in Monaco nog nooit op het podium was geëindigd, legde de basis voor zijn overwinning bij de start. De Red Bull-coureur had zich als tweede gekwalificeerd, maar stond vooraan omdat Charles Leclerc op weg naar de startgrid merkte dat zijn Ferrari toch meer schade dan gedacht had overgehouden aan zijn crash aan het einde van de kwalificatie. Een aandrijfas van de rode bolide bleek beschadigd. Leclerc moest zijn auto weer in de pits parkeren en gedesillusioneerd uitstappen. De Monegask kreeg een troostende knuffel van prins Albert.

Verstappen dook bij de start direct voor de Mercedes van Valtteri Bottas en ging als leider de eerste bocht in. Vanaf dat moment domineerde hij de race door zijn woonplaats. Bottas volgde Verstappen rondenlang op een aantal seconden. Het ging echter mis voor de Fin bij zijn pitsstop in de 31e ronde. De monteurs kregen het rechtervoorwiel niet los en daardoor eindigde de race van Bottas in de pits. Hamilton, die een ronde eerder naar binnen was gegaan, zat vast achter Pierre Gasly en kwam de Fransman tot zijn eigen frustratie niet voorbij. De zevenvoudig wereldkampioen reed wel de snelste ronde, goed voor 1 WK-punt.