Judoka Verkerk stopt na WK

Judoka Marhinde Verkerk (-78 kg) stopt na het komende WK met topsport. In Boedapest probeert de 35-jarige Rotterdamse binnenkort eerst nog haar vijfde medaille op een wereldtitelstrijd te winnen. Ze werd eerder niet geselecteerd voor de Olympische Spelen van Tokio, die de komende zomer worden gehouden.

In 2009 verraste Verkerk door in haar eigen Rotterdam wereldkampioen te worden. Vier jaar later volgde WK-zilver en in 2015 en 2018 veroverde Verkerk brons op het WK.

Desondanks neemt ze met gemengde gevoelens afscheid: “Wereldkampioen worden is iets heel bijzonders. Er zijn maar vijf andere Nederlandse vrouwen die dat is gelukt, maar het missen van een olympische medaille blijft toch pijnlijk. Maar ik kijk met trots terug op mijn carrière.”

Verkerk is blij dat er in dit bijzondere olympische jaar ook nog een wereldkampioenschap is. “Nadat bekend werd dat ik niet voor Tokio ben geselecteerd, ben ik gaan nadenken over het slotstuk van mijn carrière. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar uiteindelijk ben ik eruit gekomen. Ik leef naar het WK en het einde van mijn loopbaan toe. Ik wil alles bewust nog een keer beleven met alle emoties die daarbij horen. Daarnaast blijf ik ook fit voor de reserveplek voor de Olympische Spelen.”

Tjaart Kloosterboer, directeur topsport van de judobond. “Marhinde is een absoluut boegbeeld van de Nederlandse judosport. Ik heb de laatste jaren van haar indrukwekkende loopbaan mogen meemaken en heb echt genoten van haar strijd en mentaliteit. Zowel op als naast de mat. Heel judoënd Nederland mag trots zijn op deze ware ambassadeur van de sport.”

Verkerk nam twee keer deel aan de Olympische Spelen, in 2012 en 2016.