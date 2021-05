Corona-expert Hoepelman: gevaar Japan bij Spelen komt van binnen

De Olympische Spelen kunnen volgens Andy Hoepelman op een veilige manier plaatsvinden in Japan. De voormalige waterpolo-international, hoofd infectieziekten van het UMC in Utrecht, ziet vanwege alle strenge veiligheids- en voorzorgsmaatregelen geen groot gevaar in de duizenden bezoekers die vanuit zo’n tweehonderd landen naar Tokio komen. “Het gevaar voor Japan komt vooral van binnenuit”, zegt Hoepelman.

Japan worstelt met de vierde golf van het virus en het vaccinatieproces komt moeizaam op gang. Pas 5 procent van de bevolking heeft één prik gehad. “We hebben in Nederland gezien hoe lang het duurt voordat het vaccineren op stoom ligt en effect heeft”, zegt Hoepelman. “De huidige epidemie die in Tokio heerst, is een groter probleem dan de kans dat het virus van buitenaf naar binnen komt. De kans dat iemand die besmet is met het coronavirus Japan in komt, is niet heel groot. En de kans dat het onopgemerkt zou blijven, is nog kleiner.”

De 66-jarige medicus was enkele weken geleden in Tokio, om toe te zien op de naleving van de coronamaatregelen bij het olympisch kwalificatietoernooi voor de schoonspringers. Hoepelman voert geregeld overleg met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) over de bestrijding van het coronavirus.

“Deze Spelen worden niet leuk en gezellig. Maar ik denk wel dat ze veilig gehouden kunnen worden. Iedereen die naar Tokio gaat, wordt zes dagen voor vertrek getest en drie dagen voor vertrek nogmaals. Bij aankomst wordt iedereen getest en de sporters daarna in de eerste week dagelijks. Alle sporters zitten met elkaar in een afgesloten ‘bubbel’ in het olympisch dorp. Iedereen die klaar is, moet het land binnen 48 uur verlaten. Een soort ‘losersvlucht’, maar dan ook voor de winnaars ja.”

In Japan groeit het verzet. Polls geven aan dat een meerderheid van de bevolking liever wil dat het mondiale sportevenement wordt afgelast of opnieuw verplaatst, iets dat volgens het IOC geen optie meer is. Hoepelman: “Als je de keuze had om een evenement te houden in deze omstandigheden, dan zou je zeggen: niet doen. Dat hebben ze vorig jaar gedaan. Het is nu de vraag of je minder dan zestig dagen van tevoren de Spelen kan cancelen. Ik denk dat de belangen daarvoor te groot zijn. En bovendien denk ik dat het ook niet nodig is, vanwege alle maatregelen die we nemen.”

De voorzitter van de Japanse artsenunie waarschuwt voor het mogelijk ontstaan van een ‘olympische’ virusvariant. Hij ziet gevaar in het samenkomen van sporters vanuit de hele wereld, die diverse varianten met zich kunnen meenemen. “Dit is inderdaad een heel slordig virus, dat deelt en doet maar”, beaamt Hoepelman. “Als je al die verschillende virussen van verschillende continenten bij elkaar brengt, dan krijg je een probleem. Maar gezien alle maatregelen die worden genomen, is de kans heel klein dat hier zoiets gebeurt. Ik kan me het sentiment bij de Japanse doktoren goed voorstellen. Zij zitten precies voor een piek, dan is het hard werken, net zoals wij in Nederland hebben moeten doen. Maar die belasting komt bij de Spelen niet van buiten, die komt van binnen.”