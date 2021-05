Tennisster Osaka mijdt uit protest persconferenties Roland Garros

De Japanse tennisster Naomi Osaka slaat uit protest de persconferenties op Roland Garros over. De 23-jarige Osaka, nummer 2 van de wereld, neemt de gebruikelijke boetes voor lief. “Ik heb vaak het gevoel dat mensen niet geven om de geestelijke gezondheid van atleten. Dat geldt vooral als ik een persconferentie zie of er aan deelneem”, schrijft Osaka op haar sociale media.

“We krijgen vragen die we al al veel vaker hebben gehad of vragen die zorgen voor twijfels in ons hoofd”, aldus de Japanse. “Ik ga mezelf niet onderwerpen aan mensen die aan me twijfelen. Ik heb genoeg filmpjes gezien van spelers die na een nederlaag in de perskamer instorten. Ik heb het gevoel dat de hele situatie ervoor zorgt dat iemand die al ‘down’ is nog verder naar beneden wordt getrapt.”

Volgens Osaka heeft haar keuze om niet te verschijnen op de persconferenties niets te maken met Roland Garros of met bepaalde journalisten, maar is het een statement tegen de gang van zaken. Tennissers zijn op de grandslamtoernooien verplicht om na hun partij op de persconferentie te verschijnen om vragen te beantwoorden. Wie dat niet doet, krijgt een boete. “Ik hoop dat het aanzienlijke bedrag dat ik moet gaan betalen naar een goed doel gaat dat zich inzet voor mentale gezondheid”, aldus Osaka.

De tennisster won begin dit jaar voor de tweede keer de Australian Open. Osaka zegevierde ook al twee keer op de US Open. Op het gravel van Roland Garros kwam ze nog nooit verder dan de derde ronde.