Coach Osaka: ze wil haar status gebruiken om iets te veranderen

Volgens haar trainer Wim Fissette wil Naomi Osaka haar sterrenstatus gebruiken om voor verandering te zorgen. De Japanse tennisster, de nummer 2 van de wereld, kondigde in aanloop naar Roland Garros aan dat ze tijdens het toernooi niet met de pers praat.

“Naomi heeft de mogelijkheid om haar status te gebruiken om problemen aan te stippen en dingen in gang te zetten”, zei Fissette tegen het Duitse tijdschrift Der Spiegel. “In de Verenigde Staten is het momenteel een belangrijk onderwerp van gesprek omdat atleten meer vrijheid willen in hun verhouding met de pers.”

Osaka schreef voor het grandslamtoernooi een verklaring. “Ik ga mezelf niet onderwerpen aan mensen die aan me twijfelen. Ik heb genoeg filmpjes gezien van spelers die na een nederlaag in de perskamer instorten. Ik heb het gevoel dat de hele situatie ervoor zorgt dat iemand die al ‘down’ is nog verder naar beneden wordt getrapt”, zei ze.

Tennissers worden na afloop van iedere wedstrijd geacht te verschijnen op de persconferentie. Indien ze dat niet doen volgt een boete. “Er zou niet meteen met een straf moeten worden als ze zich een dag niet lekker voelen”, aldus Fissette.

Volgens de coach “weet Osaka dat het belangrijk is om met de pers te praten”. “Maar ze doet dit niet voor zichzelf. Ze is bezorgd over dit soort kwesties en wil verandering teweegbrengen”.

Roland Garros meldde zondag in een verklaring dat als de boycot van Osaka aanhoudt ze mogelijk wordt uitgesloten. Na het overslaan van de persconferentie na haar zege in de eerste ronde kreeg ze een boete van ruim 12.000 euro.