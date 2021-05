Handbalster Groot beschikbaar voor Olympische Spelen

Handbalster Nycke Groot wil met Oranje deelnemen aan de Olympische Spelen. De spelverdeelster beëindigde in januari 2019 haar interlandloopbaan, maar komt nu terug op dat besluit. Groot (33) speelde het afgelopen seizoen voor het Deense Odense. Na de Spelen stopt ze definitief met handballen.

Groot speelde tot nu toe 141 interlands. In december 2018 veroverde ze in haar laatste duel met Oranje brons op het EK. Ze sluit nu aan bij de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade, die haar vorig jaar tevergeefs probeerde over te halen om voor Oranje uit te komen op het EK.

Groot is toegevoegd aan de longlist voor de Olympische Spelen. Op die lijst staat ook spelverdeelster Estavana Polman, van wie het echter twijfelachtig is of ze de Spelen haalt. Polman kampt met een knieblessure.

“Toen Manu belde nadat Estavana opnieuw geblesseerd was geraakt, voelde ik een onverwachte kriebel”, zegt Groot. “Ik was verrast om te merken dat ik het leuk vond en er ineens heel veel zin in kreeg. Ik heb er over nagedacht en met vrienden en familie over gesproken. Mijn vriend zei: krijg je spijt van dingen die je niet doet of van dingen die je wel doet? En toen dacht ik: je hebt gelijk. Ik wil het doen. Het voelt goed.”

Groot veroverde met Oranje zilver op het WK van 2015 en het EK van 2016 waar ze ook gekozen werd als beste speelster. Op het WK van 2017 en het EK van 2018 werd het twee keer brons. Ze gold jaren als een van de beste handbalsters ter wereld, maar ze was er niet meer bij toen Oranje eind 2019 de wereldtitel veroverde. “Het Nederlands team is echt iets speciaals en ik heb er een onwijs mooie tijd gehad. Ik wil graag wat bijdragen aan het team. Manu kan op basis daarvan beslissen of ik mee ga naar de Spelen of niet. Ik ga het gewoon proberen.”

Met Odense veroverde ze dit jaar nog de Deense titel. De Olympische Spelen moeten het definitieve afscheid van haar sport worden. “Ik weet dat dit sowieso het laatste is. Het zou heel mooi zijn om de Spelen nog eens mee te maken. Voor iedere sporter is dat iets heel speciaals. Het is zo moeilijk om daar te komen. Niet veel landen nemen deel en de handbalselectie mag maar uit veertien speelsters bestaan. Het is een hele prestatie om daar te staan.”