NOC*NSF leeft mee met Broch: heel droevig voor haar

Voor technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF is het een zware domper dat handbalinternational Yvette Broch heeft besloten om de Zomerspelen in Tokio te mijden. De routinier van Oranje heeft geen zin om als niet-gevaccineerde sporter in Japan in een soort van isolement terecht te komen.

“Heel vervelend en betreurenswaardig nieuws, heel droevig voor haar”, zegt Hendriks. “Ik schrok er een beetje van, al had ze er eerder bij een persconferentie al wel iets over gezegd. Ik ken Yvette inmiddels al een behoorlijk aantal jaar en vind haar een fantastische handbalster. Een bijzondere speelster, maar ook een bijzonder sportmens. Het laatste wat je dan wil is dit. Dat iemand om deze reden niet meegaat naar de Spelen.”

Broch gaf in een uitgebreid artikel in NRC aan dat ze door het strenge protocol in Tokio voor niet-gevaccineerde sporters geen trek meer had in olympische deelname. Hendriks bevestigt dat het in Japan om Nederlandse “inspanningen” gaat om de Spelen voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen en dat het niet om extra maatregelen gaat van het IOC of Japan.

“We doen er alles aan om de besmettingsrisico’s te verkleinen. Dat betekent voor onze niet-gevaccineerde sporters, twee tot vier in getal, dat we eigen vervoer voor hen regelen en dat we zoveel mogelijk sporters op een eenpersoonskamer indelen. Ook hebben we speciale regelingen voor de eetzalen en andere gezamenlijk ruimtes.”

Volgens Hendriks zijn de extra “inspanningen” ten aanzien van de niet-gevaccineerde sporters noodzakelijk. “Het klopt dus wat Yvette zegt, maar dat het in haar beleving om isolatie gaat, vind ik heel vervelend, want het tegenovergestelde is juist ons doel. Wij doen er alles aan om de niet-gevaccineerde sporter goed te beschermen, zodat deze sporter niet wordt uitgesloten, maar dat geldt natuurlijk ook voor de teamgenoten. Zeker in teamsporten kan een besmettingsgeval veel consequenties hebben. We doen aan allesbehalve isoleren, maar dat het niet leuk en zelfs heel vervelend is, dat begrijp ik wel, maar ook de gevaccineerde sporters hebben er last van. Geen enkele coronamaatregel is leuk.”