Turncoach Wevers wil via kort geding mee naar Olympische Spelen

Turncoach Vincent Wevers heeft in een kort geding geëist dat gymnastiekunie KNGU hem alsnog als coach meeneemt naar de Olympische Spelen. Het kort geding diende afgelopen maandag. Over twee weken komt de rechtbank van Zutphen met een uitspraak, aldus technisch directeur Mark Meijer van de KNGU.

“Vincent is het niet eens met de beslissing die wij in april hebben gemaakt en hoopt via deze weg onze beslissing aan te kunnen vechten,” zegt Meijer. Naar de vader van de turnsters Sanne en Lieke Wevers loopt bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een onderzoek naar ongewenst gedrag.