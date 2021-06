KNVB-directeur: stralend perspectief op het nieuwe seizoen

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, reageerde opgetogen op het besluit van het kabinet alle sportwedstrijden vanaf 26 juni weer toe te staan. “Dankzij deze versoepelingen hebben we nu een stralend perspectief op een normaal en volwaardig seizoen, inclusief toeschouwers langs de lijn”, aldus de bestuurder.

“De competities in het veld- en zaalvoetbal starten weer in augustus en september”, keek Van der Zee alvast vooruit. “We hebben allemaal weer iets om naar uit te kijken. Verenigingsleven, vriendenteams, voetbalhumor en vooral spannende wedstrijden op de eigen velden, wat hebben we het allemaal gemist.”

Sinds enige weken mogen jeugdspelers al wel weer tegen andere clubs spelen, boven de 18 mocht dat alleen op de eigen club. “Geniet nog even van het zomervoetbal”, besloot Van der Zee.