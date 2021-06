Wielrenner Martin voor tiende keer beste tijdrijder in Duitsland

De Duitse wielrenner Tony Martin heeft voor de negende keer op rij en de tiende keer in totaal de nationale titel op de tijdrit gepakt. De 36-jarige renner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma legde het parcours over 30 kilometer tussen Öschelbronn en Gäufelden als snelste af. Martin was bijna een minuut sneller dan de nummer 2, Martin Miguel Heidemann.

De renner uit Cottbus veroverde in 2010 voor het eerst de Duitse kampioenstrui op de tijdrit. Een jaar later moest hij die titel afstaan aan Bert Grabsch, maar daarna was Martin steeds de beste op dit onderdeel. Vorig jaar werd het nationale kampioenschap niet gehouden vanwege de coronacrisis.

De routinier, viervoudig wereldkampioen tijdrijden, maakt deel uit van de Tourploeg van Jumbo-Visma. Martin rijdt de Tour in dienst van de kopmannen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. Hij begint volgende week zaterdag in Bretagne aan zijn dertiende Tour. Zijn teamgenoot Tom Dumoulin pakte woensdag in Emmen de Nederlandse titel tijdrijden.