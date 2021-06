Olympisch roeiteam voor Spelen in Tokio telt 39 atleten

Het Nederlands roeiteam voor de Olympische Spelen in Tokio bestaat uit 39 atleten: 23 mannen en 16 vrouwen. De ploeg van Oranje telt 25 debutanten. Chef de mission Pieter van den Hoogenband is trots op deze omvangrijke afvaardiging naar Japan.

“Het roeien laat zien dat het niet voor niets een focussport van TeamNL is en hofleverancier van olympisch eremetaal”, betoogt de oud-zwemmer. “Met 30 medailles tot dusver heeft het roeien echt bijgedragen aan de totale medaille-oogst. Met 39 atleten in 11 events is het roeiteam een van de grootste teams binnen TeamNL. Het feit dat er geen land ter wereld meer ploegen heeft gekwalificeerd is een groot compliment voor de atleten en coaches en zegt wel iets over de ontwikkeling van het toproeien de laatste jaren.”

Bij Rio 2016 won de Nederlandse roeiploeg goud, zilver en brons. Bij Londen 2012 haalde Oranje in het roeien alleen een bronzen medaille.

“Het komt erop aan zo goed te zijn als dat we kunnen zijn en in Tokio alles eruit te halen wat erin zit”, blikt technisch directeur Hessel Evertse hoopvol vooruit. “Dat betekent ook ons niet laten afleiden door alles wat ‘niet’ is, of ‘anders’ is, of ons te laten verleiden door ‘van alles’ wat nog zou kunnen. Sowieso zijn elke Spelen uniek. We gaan uit van onze eigen agenda, onze eigen kracht en we zullen aan de start verschijnen met alles wat we wél hebben. Ik heb daar het volste vertrouwen in.”