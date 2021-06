Nog een kans voor de sprinters in de Tour

Ook in de vierde etappe van de Tour de France mogen de sprinters zich illusies maken. De rit voert van Redon naar Fougères en onderweg komt het peloton geen enkele helling tegen. Het is een korte rit over ruim 150 kilometer.

In Fougéres, de laatste finishplaats dit jaar in Bretagne, kwam de Tour voor het laatst in 2015 aan. Toen won de Brit Mark Cavendish, die er dit jaar opnieuw bij is. De etappe voert over glooiende wegen waar de wind, mits krachtig genoeg, kan leiden tot breuken in het peloton, de zogenoemde waaiers.

Caleb Ewan, een van de topsprinters in de Tour, is er niet meer bij. De Australiër brak bij een val in de sprint van maandag een sleutelbeen. Mathieu van der Poel, die zijn Belgische ploeggenoot Tim Merlier de rit zag winnen, vertrekt iets na half 2 in de gele leiderstrui. De finish wordt verwacht rond 17.00 uur.