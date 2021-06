Ritwinnaar Cavendish dacht helemaal nooit meer Tour te rijden

Mark Cavendish had helemaal niet verwacht ooit nog in de Tour de France te starten. De 36-jarige Britse sprinter was toegevoegd aan de Tourselectie van Deceuninck – Quick-Step na het wegvallen van de Ierse sprinter Sam Bennett. In Fougères won hij de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk. “Ik had niet gedacht hier ooit nog terug te komen”, zei een emotionele Cavendish.

“Ik weet niet wat ik moet zeggen”, kwam de Brit nauwelijks uit zijn woorden. “Dat ik hier al ben is al speciaal genoeg”, refereerde hij aan enkele mindere seizoenen. “Dit was echt de prestatie van het team. We verloren in de voorbereiding Davide Ballerini en dan zie je wat voor team dit is. De groenetruidrager Julian Alaphilippe, de wereldkampioen, kwam helpen om de vluchter terug te pakken. Veel mensen geloofden niet meer in mij, maar zij doen dat wel.”

Voor Cavendish is het de 31e ritzege in de Tour. Zijn laatste overwinning in de Ronde van Frankrijk behaalde hij in 2016, toen hij vier ritzeges pakte. De Britse sprinter won in 2015 ook de massasprint in Fougères. Ook toen reed hij voor de Belgische ploeg van Patrick Lefevere. “Dat maakt het zelfs nog perfecter. Dat had je niet kunnen verzinnen” zei hij. “Ik heb zo veel wedstrijden gewonnen en dit is zeker een van de mooiste. Ik ben Patrick en iedereen in de ploeg zo dankbaar.”

Cavendish won zijn eerste etappezege in de Tour in 2008. Toen was hij ook meteen de beste in vier etappes. Na de Tour van 2016 startte hij nog twee keer, maar kwam niet verder dan een vierde plaats in 2017. Na een matig seizoen in het door corona gehinderde 2020 bij Bahrain-McLaren zei een geëmotioneerde Cavendish na Gent-Wevelgem dat het misschien wel zijn laatste wedstrijd was geweest en dat hij geen nieuwe ploeg had.

De sprinter keerde terug bij Lefevere, voor wiens ploeg hij al van 2013 tot en met 2015 had gereden. “Als je bij Deceuninck – Quick-Step komt, dan rijd je voor de beste ploeg in de wereld”, zei Cavendish daarover. Na enkele tweede en derde plaatsen boekte hij zijn eerste zege in april in de Ronde van Turkije. Hij won prompt de volgende twee dagen weer en de afsluitende rit. Na nog een ritzege in de Ronde van België op zak werd hij alsnog geselecteerd voor de Tour.

Met zijn 31e ritzege in de Tour is het record van Eddy Merckx van 34 etappe-overwinningen weer een stap dichterbij gekomen. Al wilde de Brit, die ook de groene trui van het puntenklassement overnam van ploeggenoot Alaphilippe vragen daarover niet beantwoorden. “Het is nauwelijks een half uur geleden dat ik won en je bent al vergeten hoe groot het is om een Touretappe te winnen, als je dat soort vragen stelt.”