Hof stelt KNGU in het gelijk: turncoach Wevers niet naar Tokio

De KNGU hoeft turncoach Vincent Wevers niet als begeleider af te vaardigen naar de Olympische Spelen. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald in een kort geding.

De kantonrechter had de de gymnastiekunie eerder bevolen om Wevers voor te dragen aan NOC*NSF als lid van het begeleidingsteam voor Tokio. De gymnastiekunie ging in hoger beroep omdat de uitspraak op meerdere punten onjuist zou zijn. Het hof vindt dat de KNGU mag bepalen wie er in het begeleidingsteam zit. De zitting was afgelopen maandag en de schriftelijke uitspraak volgde woensdagochtend.

De KNGU wil Wevers, de vader van turnsters Sanne en Lieke Wevers, niet naar de Spelen sturen omdat hij verwikkeld is in een onderzoek door het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Wevers wordt door oud-turnsters beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De bond besloot in april om Wevers en andere persoonlijke trainers van de turnsters thuis te laten voor de Spelen.

“In de arbeidsovereenkomst van Wevers staat als een van de taken opgenomen: lid van begeleidingsteam van grote evenementen. Het hof vindt dat dit niet betekent dat Wevers het recht heeft om altijd als begeleider mee te gaan naar grote evenementen. Dat geldt zeker bij de Olympische Spelen, omdat het aantal door NOC*NSF uitgegeven accreditaties voor het begeleidingsteam beperkt is. De KNGU is uiteindelijk verantwoordelijk voor de samenstelling van het begeleidingsteam”, aldus het gerechtshof in een verklaring.

“De KNGU heeft in redelijkheid kunnen besluiten om Wevers niet in het begeleidingsteam op te nemen. Het besluit is zorgvuldig tot stand gekomen en ook persoonlijk aan Wevers meegedeeld. Het is duidelijk dat Wevers een andere visie heeft, maar de KNGU heeft als werkgever en vereniging, die verantwoordelijk is voor het topsportbeleid, de nodige vrijheid om haar eigen beleidsafwegingen en -keuzes te maken. Omdat Wevers geen recht heeft op deelname aan het begeleidingsteam, is het besluit om hem niet naar Tokio te laten gaan niet in strijd met de norm van goed werkgeverschap.”

De rechter vorderde de KNGU bijna twee weken geleden om Wevers bij sportkoepel NOC*NSF toch voor te dragen voor de Spelen. De rechter verbond daar een dwangsom van 200.000 euro aan. Volgens de voorzieningenrechter had de bond onvoldoende kunnen onderbouwen dat er zwaarwegende redenen zijn om Wevers thuis te laten.

De Olympische Spelen beginnen op vrijdag 23 juli.