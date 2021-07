Nederland met grootste ploeg ooit naar Spelen in Tokio

Nederland neemt met de grootste ploeg ooit deel aan de Olympische Spelen van Tokio. Tot nu toe bestaat het team uit 292 sporters inclusief reserves. Dat is veel meer dan het team dat in 2016 met 242 sporters naar Rio de Janeiro ging. Nederland was in 2008 met 240 sporters vertegenwoordigd in China.

Het team bestaat, net als in Rio, uit meer vrouwen dan mannen. TeamNL heeft zich gekwalificeerd in 34 van de 50 olympische disciplines die op het programma staan in Tokio. β€˜β€™De grootste ploeg is nooit een doel op zich. Maar het zegt wel iets over de breedte van de Nederlandse topsport”, zegt technisch directeur Maurits Hendriks, van NOC*NSF. “En het laat zien hoe TeamNL zich blijft ontwikkelen. We werken constant aan het verbreden van onze basis. We willen in meer sporten naar de wereldtop. De omvang van dit team is daar een afspiegeling van.’’

Op dit moment vinden er nog kwalificaties en voordrachten plaats. De exacte samenstelling van de ploeg waarmee TeamNL naar Tokio reist, wordt later deze maand bekend.