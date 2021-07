Poolse tennisser Hurkacz schakelt Medvedev uit op Wimbledon

Daniil Medvedev is er niet in geslaagd de kwartfinales van Wimbledon te bereiken. De als tweede geplaatste Russische tennisser verloor in vijf set van de als veertiende geplaatste Pool Hubert Hurkacz: 6-2 6-7 (2) 6-3 3-6 3-6.

De wedstrijd was maandag al begonnen. Medvedev leidde met 2-1 in sets toen de partij in de avond werd afgebroken. Een dag later sloeg Hurkacz in de vierde set, die was onderbroken bij 4-3, direct toe en ook in de vijfde set plaatste de Pool een snelle break.

Hurkacz neemt het woensdag in de kwartfinales op tegen Roger Federer, de nummer 8 van de wereld. Novak Djokovic, de nummer 1, zit aan de andere kant van het schema en kan Federer pas in de finale tegenkomen.