Tennisster Sabalenka naar laatste vier op Wimbledon

Tennisster Arina Sabalenka uit Belarus heeft zonder grote problemen de laatste vier gehaald op Wimbledon. De nummer 2 van de plaatsingslijst versloeg in de kwartfinales Ons Jabeur uit Tunesië in twee sets. Na 1 uur en 13 minuten was het duel voorbij: 6-4 6-3. Beide speelsters kwamen voor de eerste keer in de kwartfinales van het grandslamtoernooi in Londen uit.

Tegenstander van Sabalenka in de halve finales is Karolina Pliskova. De als achtste geplaatste Tsjechische won ook in twee sets van de Zwitserse tennisster Viktorija Golubic: 6-2 6-2. Pliskova had de zege na 1 uur en 21 minuten binnen.