Wielrenners Kluge en Yates na val uit de Tour de France

Wielrenners Roger Kluge en Simon Yates hebben de Tour de France moeten verlaten. De 35-jarige Duitser van Lotto Soudal en de 28-jarige Brit van Team BikeExchange waren betrokken bij een grote valpartij op zo’n zestig kilometer van de finish.

Kluge stond in het algemeen klassement op de laatste plaats. Yates was de nummer 39, op ruim een uur van de gele trui. De Brit won twee etappes in de Tour van 2019.

In een bocht gingen veel renners onderuit en raakte sommige zelfs van de weg en belandden in een lager gelegen berm. De Deen Søren Kragh Andersen van Team DSM moest uit de berm tussen de bomen omhoog klimmen. De ploeg meldde op social media dat alle renners van de ploeg bij de valpartij betrokken waren, maar weer op de fiets zaten.

Wout Poels was ook bij de val betrokken en de Belg Tim Declercq van Deceuninck – Quick-Step. Met de Poolse renner Rafal Majka lag er ook een van de helpers van geletruidrager Tadej Pogacar bij.