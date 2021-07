Djokovic wint opnieuw Wimbledon en komt ook op 20 grandslamtitels

Novak Djokovic heeft op Wimbledon zijn twintigste grandslamtitel veroverd. De nummer 1 van de wereld was in de finale in vier sets te sterk voor de Italiaan Matteo Berrettini: 6-7 (4) 6-4 6-4 6-3.

Met zijn twintigste grandslamtitel is Djokovic (34), die dit jaar ook al de beste was op de Australian Open en Roland Garros, op gelijke hoogte gekomen met Rafael Nadal (35) en Roger Federer (39). Nadal pakte vorig jaar op Roland Garros zijn twintigste grandslamtitel, Federer was in 2018 op de Australian Open de eerste die die mijlpaal bereikte. Op de lijst met gewonnen grand slams volgt Peter Sampras het trio op gepaste afstand, met veertien titels.

Djokovic won Wimbledon al voor de derde keer op een rij en voor de zesde keer in totaal. De negen jaar jongere Berrettini, de mondiale nummer 9, stond voor het eerst in de finale van een grandslamtoernooi.

Berrettini was in de beginfase duidelijk onder de indruk van het volle Centre Court en produceerde een aantal onbegrijpelijke missers. Djokovic liep eenvoudig uit naar 5-2 en nadat Berrettini met veel moeite op 5-3 was gekomen, begon hij losser te worden en een stuk beter te spelen. De set draaide toch nog uit op een tiebreak en daarin nam Berrettini een 3-0-voorsprong. Djokovic maakte die achterstand ongedaan, maar moest de set toch verrassend aan de debutant in de finale laten. Berrettini haalde de set binnen met een ace.

In het restant bepaalde Djokovic wat er gebeurde, zoals hij al zo vaak heeft gedaan na een achterstand. De taaie Serviër was nauwelijks nog op onnodige fouten te betrappen en speelde zijn beste tennis op de belangrijke momenten. Zo ook halverwege de vierde set, toen Berrettini hard op weg leek naar een break. Met een schitterende safe gevolgd door een korte cross passeerbal pakte Djokovic het punt en uiteindelijk de game. Het bleek bepalend voor de rest van de wedstrijd.

Na 3 uur en 24 minuten benutte Djokovic zijn derde wedstrijdpunt nadat een backhandslice van Berrettini in het net belandde.