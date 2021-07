Basketballers Milwaukee Bucks trekken stand gelijk in NBA-finale

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben de stand gelijkgetrokken in de NBA-finale tegen Phoenix Suns. De Bucks wonnen in de best-of-sevenserie ook hun tweede thuiswedstrijd, met 109-103. Beide teams keren nu terug naar Phoenix voor het vijfde duel, met een tussenstand van 2-2. De ploeg die vier wedstrijden wint, volgt Los Angeles Lakers op als kampioen van de NBA.

Phoenix Suns had voor eigen publiek de eerste twee wedstrijden in de grote finale gewonnen (118-105 en 118-108). De daaropvolgende duels in Milwaukee waren voor de Bucks (120-100 en 109-103). Khris Middleton tekende woensdagavond voor 40 punten, Giannis Antetokounmpo droeg 26 punten bij aan de winst van de thuisclub. Bij de Suns moest het vooral komen van Devin Booker, die 42 punten bij elkaar schoot.

Milwaukee Bucks keek aan het begin van de vierde periode tegen een achterstand van 9 punten aan, maar onder aanvoering van Middleton trokken ze de wedstrijd alsnog naar zich toe. “Ik bleef maar tegen mezelf zeggen: we zitten in de wedstrijd, ongeacht de score”, aldus de Amerikaan. “Het is pas voorbij als de klok op nul staat.” Zaterdag is de vijfde confrontatie.