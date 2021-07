IOC-voorzitter Bach legt krans in Hiroshima

Een week voor de opening van de Olympische Spelen heeft IOC-voorzitter Thomas Bach een omstreden bezoek gebracht aan Hiroshima. De baas van het Internationaal Olympisch Comité legde een krans neer bij het monument in het Vredespark in de Japanse stad, die in 1945 werd verwoest door een atoombom. Bach hield daar met de aanwezigen ook een minuut stilte.

Volgens een burgergroep zou Bach het bezoek gebruiken voor politieke doeleinden. Een onlinepetitie tegen het bezoek van Bach werd al 70.000 keer ondertekend. “Het feit dat de Spelen ondanks de coronapandemie doorgaan, is een minachting voor de gezondheid en het leven van mensen. Het toont aan dat de Spelen geen ‘festival van de vrede’ zijn”, staat in de petitie. Volgens de IOC-voorzitter had zijn reis naar Hiroshima echter niets met politiek te maken, maar wilde hij de vrede vieren.

John Coates, vicevoorzitter van het IOC en voorzitter van de coördinatiecommissie van de Spelen van Tokio, bezocht vrijdag Nagasaki. Ook die stad werd in 1945 verwoest door een atoombom.