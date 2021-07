Dumoulin: geen zorgen over tijdrit

De olympische wegrace was hem minder goed afgegaan dan gehoopt, maar zorgen over de individuele tijdrit van woensdag maakte Tom Dumoulin zich zaterdag niet. “Ik had gehoopt beter te zijn, maar dit zegt niets over woensdag. Het zijn twee totaal verschillende disciplines: eentje waar ik vrij goed in ben en een waarin ik soms goed ben.”

De Limburger besloot dit voorjaar, nadat hij enkele maanden zijn wielerloopbaan had stilgelegd, zich te richten op de individuele tijdrit in Tokio. Bij Rio 2016 was hij als tweede geƫindigd achter de Zwitser Fabian Cancellara, een jaar later gevolgd door de wereldtitel tijdrijden in het Noorse Bergen. De Girowinnaar van 2017 ging sukkelen met blessures en kreeg ook motivatieproblemen. Maar na een pauze kwam de ambitie terug er op de Spelen iets moois van te maken.

Deelnemen aan de tijdrit betekent ook uitkomen in de wegwedstrijd. “Ik had geen goede dag. Het was ook niet slecht, maar niet helemaal waar ik op gehoopt had. Dat voelde ik al op de Mount Fuji. Ik heb daarna nog geprobeerd Bauke een beetje te helpen, maar de koers bleef gesloten. En op die Mikuni Pass was het klaar. Bauke heeft het trouwens supergoed gedaan. Helaas pakt hij net geen medaille, maar hij mag trots zijn.”

“Natuurlijk had ik hier liever gestaan na een goede koers. Daar baal ik van, maar dat gevoel neem ik niet mee naar woensdag.”