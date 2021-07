Turnster Sanne Wevers gaat er even tussenuit na aftocht op Spelen

Sanne Wevers nam zondag in het Ariake Gymnastics Centre misschien wel afscheid van de turnsport. De olympisch kampioene op de balk van Rio 2016 bleef in Tokio ’s middags steken in de kwalificaties, al was dat besef er nog niet meteen bij haar rondgang langs de mediavertegenwoordigers. “Ik sta toch nog achtste”, hield ze aanvankelijk vol in de mixed zone. Dat was een foutje. Nadat nog in haar subdivisie de Amerikaanse turnsters Sunisa Lee en Simone Biles het beter hadden gedaan dan Wevers, was de finale definitief uit het zicht.

Dat leidde tot merkwaardige gesprekken. “Wij denken dat ze nog achtste staat”, zei zus Lieke. “Ik denk dat jullie toch gelijk hebben”, sprak Sanne niet veel later. “Ik vlieg morgen om 11.00 uur naar huis.” Waar die informatie zo snel vandaan kwam werd niet duidelijk. Zoals ze ook over haar turntoekomst vaag bleef. “Ik ga er eerst even tussenuit.”

Het afgelopen jaar was er een vol conflicten. Gymnastiekbond KNGU hield vader en coach Vincent Wevers thuis omdat hij een van de turncoaches was die beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag in het verleden. “Ik wil eerst eens weten hoe de KNGU met de situatie omgaat.”

Kort ervoor had ze bij de NOS al haar verhaal gedaan, nog steeds in de veronderstelling dat een finale nog mogelijk was. “De turnsport is kapot gemaakt in Nederland”, luchtte ze haar hart. “Ik maak me heel veel zorgen over de toekomst. Ik hoop dat een volgende generatie de kans krijgt het goed te doen. Er moet wat gebeuren.”

Het waren hints zoals zus Lieke ze donderdag na de podiumtraining al uitte. De tweeling voelt zich geschoffeerd omdat vader en coach Vincent Wevers hangende een onderzoek van het Instituut Sportrechtspraak zijn werk niet meer mocht uitvoeren. “Het is gewoon niet ok√©”, zei de immer wat meer uitgesproken Lieke. “Wie wint er met deze situatie? Ik wil dit toernooi waardig afmaken voor mezelf.”

Dat deed Lieke Wevers met een goede meerkamp en een finalewaardige score (53,365). Sanne Wevers was op de balk op een score van 13,866 uitgekomen. De jury had er 13 minuten voor nodig om het uit te rekenen. “Dat doe ik sneller”, zei ze, mopperend over de hoge aftrek. “Als het zo lang duurt ben je al niet heel optimistisch meer. Dan denk je: waar zoeken ze het? Ik had gehoopt dat ik iets minder streng was aangepakt, omdat ik best wel tevreden was over hoe ik op de balk stond.”

Of het anders was gelopen met een normale voorbereiding, zonder het eerst stopzetten van het turnprogramma, de tijdelijke verplaatsing naar Nijmegen en de verwijdering van vader Vincent, Sanne Wevers wist het niet. “Dat is speculatief. Wat-als-scenario’s tellen niet in topsport. Je wordt op vandaag afgerekend. Het is echt heel zonde. Ik houd nog steeds heel erg van turnen, maar alles er omheen heeft dat heel erg wazig gemaakt.”