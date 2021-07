Handboogschutters grijpen na ‘shitstorm’ centimeter naast brons

Een centimeter, dat was op de Olympische Spelen het verschil tussen brons en helemaal niets voor de Nederlandse handboogschutters. Omdat in de beslissende shoot-off de laatste pijl van Japan dichter bij het midden van de 10 zat dan de pijl van Steve Wijler, eindigde het Oranje-trio als vierde. “Het voelt voor mij heel erg dat ik het heb verpest”, zei Sjef van den Berg, die in de vierde set de kans had laten liggen om de wedstrijd om het brons te beslissen.

Ook toen was het verschil minimaal. Van den Berg, bezig aan zijn laatste Spelen, had minimaal een 9 moeten schieten om het benodigde laatste punt voor Oranje binnen te halen. Zijn pijl vloog echter in de 8. “Dit komt wel even aan, zeg. Dit was mijn laatste kans op een teammedaille. Ik neem het mezelf kwalijk. Natuurlijk gingen er heel veel pijlen aan vooraf, maar dit doet zoveel pijn. Toen die pijl van mijn boog vloog, voelde het als een prima schot. Maar misschien heb ik de wind over het hoofd gezien of had ik toch te veel spanning in mijn lijf.” De 26-jarige Brabander weet hoe het voelt, vierde worden op de Spelen. Vijf jaar geleden in Rio belandde hij in het individuele toernooi op de meest ondankbare plek.

In de aanloop naar de Spelen van Tokio kreeg het Nederlands team versterking van Steve Wijler, de 24-jarige Limburger die zaterdag met Gabriela Schloesser zilver pakte in de gemengde landenwedstrijd. Met Van den Berg, Wijler en routinier Rick van der Ven dacht bondscoach Ron van der Hoff over een ‘dreamteam’ te beschikken. Enkele weken voor de Spelen besloot Van der Hoff in samenspraak met zijn kopmannen echter om Van der Ven in het team te vervangen door de jongere Gijs Broeksma. “We waren het er met elkaar over eens dat we met Gijs meer kans zouden maken”, aldus Van den Berg.

Van der Ven, vierde op de Spelen van Londen 2012, legde zich daar echter niet zomaar bij neer. Een juridisch proces volgde. Het zorgde volgens Van den Berg voor “een heel turbulente aanloop” naar de Spelen. “Dat kostte zoveel energie. Emotioneel en mentaal heb ik daar heel veel last van gehad. En nog steeds.” Wijler: “Je wordt in een positie geforceerd waarin je niet wil zitten. Maar we gaan geen zwarte pieten toespelen, dingen zijn gelopen zoals ze zijn.”

Broeksma (21) bewees in de voorronde met een prima optreden dat hij niet voor niets was verkozen boven Van der Ven. Ook in de teamwedstrijd schoot het talent goed. “We zijn met z’n drieën door een ‘shitstorm’ gegaan. In zekere zin heeft dit alles ons als team ook wel sterker gemaakt”, aldus Van den Berg. “Maar individueel hebben we hier geen baat bij gehad. Ik heb laten zien dat ik op karakter nog heel ver kan komen. En ik ben ook van plan om op karakter in het individuele toernooi nog een medaille mee naar huis te nemen. Dat worden dan de laatste pijlen uit mijn professionele carrière.”