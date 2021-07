Zwemster Toussaint zevende in olympische finale 100 rug

Zwemster Kira Toussaint heeft op de Olympische Spelen niet voor een verrassing kunnen zorgen in de finale van de 100 meter rugslag. De 27-jarige Toussaint tikte in baan 1 als zevende aan in 59,11 seconden. Het goud ging naar de Australische Kaylee McKeown in 57,47, een fractie boven haar eigen wereldrecord (57,45). Kylie Masse uit Canada pakte het zilver (57,72), het brons ging naar de Amerikaanse Regan Smith (58,05).

Toussaint ging hard van start en keerde na 50 meter als vijfde, maar in het tweede deel van de race zakte ze wat weg. Ze kwam niet in de buurt van haar Nederlands record van 58,65. “Ik ben er voor gegaan. Ik heb die eerste 50 meter echt risico genomen; ik wist dat als ik niet hard af ging, ik sowieso geen medaille kon halen. Als ik iets langzamer was gestart, had ik waarschijnlijk wat harder gezwommen, maar ook geen medaille gehaald. Het was alles of niets en het is niet gelukt. Maar ik vond het echt fantastisch dat ik hier mocht zwemmen vanochtend, in mijn eerste finale op mondiaal niveau.”

Toussaint had zich met een tijd van 59,09 als zevende gekwalificeerd voor de strijd om de medailles, ondanks dat ze met het aantikken verkeerd uit kwam. De Europees kampioene op de niet-olympische 50 rug werd vooraf al niet tot de medaillekandidaten gerekend. Daarvoor was het verschil tussen de persoonlijke records van Toussaint en de zwemsters in de banen naast haar te groot.

Toussaint was de eerste Nederlandse rugslagzwemster in de olympische finale sinds haar moeder Jolanda de Rover. Die pakte op de Spelen van 1984 in Los Angeles goud op de 200 rug en brons op de 100 rug.