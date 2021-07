Dumoulin: dit is heel speciaal voor mij

Tom Dumoulin was woensdag in tranen na zijn zilveren medaille op de individuele tijdrit bij de Olympische Spelen in Tokio. De Limburgse renner, die mede vanwege blessureleed enige tijd twijfelde over zijn wielerloopbaan, hoefde alleen de Sloveen Primoz Roglic voor zich te dulden.

“Dit is heel speciaal voor mij”, zei Dumoulin vlak na zijn race. “Een medaille was het doel voor mij. Ik ben heel trots op dit zilver. Het is voor mij zilver met een gouden randje.”

Dumoulin vond het goud voor Roglic verdiend. “Hij was van een andere planeet vandaag. Ik ken hem goed. Hij is een hele speciale gast.”