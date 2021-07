Roeiers Van Sprang en Krommenhoek winnen B-finale twee-zonder

Roeiers Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek hebben bij de Olympische Spelen in Tokio de B-finale van de mannen twee-zonder gewonnen. Ze zijn daarmee in totaal als zevende geëindigd in het olympisch roeitoernooi op de Sea Forest Waterway.

Het Nederlandse duo kon woensdag niet meeliften op het succes van de mannen dubbelvier (goud), vrouwen vier-zonder (zilver), mannen dubbeltwee (zilver) en vrouwen dubbeltwee (brons). Na die recordoogst aan medailles roeiden Van Sprang en Krommenhoek hun halve finale, waarin ze als vierde eindigden en een finaleplaats misten.

Van Sprang en Krommenhoek wonnen de B-finale van de twee-zonder wel overtuigend, met meer dan 3 seconden voorsprong op de boot uit Belarus.