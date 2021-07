Van Rijsselberghe trots: Badloe sterren van de hemel gevaren

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe is blij dat Kiran Badloe hem bij de Olympische Spelen is opgevolgd als winnaar in de RS:X-klasse. “Ik ben zo trots als een pauw”, zei de tweevoudig olympisch kampioen (2012 en 2016) tegen de NOS nadat Badloe het goud al veilig had gesteld.

“Ik had graag langs de kant gestaan om hem te feliciteren, maar dat kon helaas niet. Ik heb hem gisteren al alles gezegd wat ik moest zeggen, want gisteren had hij eigenlijk al gewonnen. Vandaag mag hij lekker genieten van alle andere mensen die hem feliciteren”, vervolgde Van Rijsselberghe, die zich even zorgde maken toen Badloe eerder deze week tijdens de vijfde race werd gediskwalificeerd. “Toen kneep ik ‘m wel even, want dat was toch racebepalend voor de races die er nog aan zaten te komen. Hij heeft zich goed gehouden en de sterren van de hemel gevaren.”

Van Dijsselberghe omschreef Badloe als een “enorm getalenteerde speer op het water, die supergoed gevoel heeft voor het materiaal”. Ook gaf hij een compliment aan coach Aaron McIntosh. “Hij vraagt heel veel, maar zegt heel weinig. Op de juiste momenten weet hij de juiste dingen te zeggen, tussen neus en lippen door”, aldus Van Rijsselberghe, die onder leiding van McIntosh ook zijn successen boekte.