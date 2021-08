China verstevigt koppositie in medaillestand, TeamNL blijft 10e

China heeft de leidende positie in het medailleklassement bij de Olympische Spelen versterkt. De Aziatische grootmacht voegde maandag onder meer vijf gouden plakken toe aan de medailleoogst, die nu bestaat uit 29 keer goud, 17 keer zilver en 16 keer brons. Het totale aantal van 62 medailles is goed voor de tweede plek in de stand van de landen met de meeste plakken. Dat klassement wordt aangevoerd door de Amerikaanse ploeg met 64 keer eremetaal.

Verenigde Staten staat met 22 keer goud, 25 keer zilver en 17 keer brons achter China op de tweede plek in de medaillespiegel. Daarna komen gastland Japan (17-6-10), Australiƫ (14-4-15) en Rusland (12-21-17).

Nederland handhaafde zich dankzij de gouden plak van atlete Sifan Hassan op de 5000 meter op de tiende plek. TeamNL is nu goed voor vijf keer goud, zeven keer zilver en zes keer brons. Daar komt sowieso nog een medaille bij voor boksster Nouchka Fontijn, die dankzij haar plaats in de halve finales al zeker is van een plak. Met achttien medailles neemt Oranje in het klassement van de meeste plakken de elfde plek in.