Teamsprintsters strijden tegen Russinnen om brons

De Nederlandse baanwielrensters Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx strijden op de Olympische Spelen voor brons op de teamsprint. Ze wonnen op de olympische piste van Izu hun heat tegen Polen en nemen het nu op tegen de baanwielrensters uit Rusland.

Van Riessen en Braspennincx waren met 32,308 seconden opnieuw sneller dan in de kwalificatie, toen ze met 32,465 een nieuw Nederlands record reden. Hun tegenstandsters uit Rusland in de strijd om brons waren in de eerste ronde tegen Mexico net iets sneller met 32,249.

De baanwielrensters van China en Duitsland strijden om het goud. China verbeterde het eigen wereldrecord naar 31,804. Duitsland kwam tot 31,905.