Schippers gaat na de Spelen op zoek naar ‘oude Dafne’

Dafne Schippers neemt na de Olympische Spelen van Tokio alle tijd om uit te zoeken en te bedenken hoe ze weer de sprintster kan worden die met de wereldtop kan meestrijden om de medailles.

“Al duurt het drie maanden, dat maakt me niet uit. Ik wil door en ga er alles aan doen om uit te zoeken wat ik kan doen om verder te komen. Ik moet bedenken wat ik kan veranderen om weer beter te worden en op mijn oude niveau terug te komen.”

De wereldkampioene op de 200 meter van 2015 en 2017 en winnares van olympisch zilver van 2016 zei dat in een emotioneel betoog na de halve finales van de 200 meter, waarin ze 23,03 seconden liep en bij lange na niet in de buurt kwam van een finaleplaats. Het was de zoveelste domper in de afgelopen twee jaar, waarin met name rugklachten haar zo vaak tegenwerkten.

“Ik ben een harde werker en ik wil graag vechten, maar ik wil er wel wat voor terugkrijgen. Zoals het de afgelopen anderhalf tot twee jaar is gegaan, wil ik niet meer. Ik wil niet blijven aanmodderen. Alleen maar vechten is ook niet leuk.”

Ze is dus op zoek naar de Dafne Schippers die in 2015 naar de wereldtitel liep op de 200 meter in 21,63 en zilver won op de 100 meter in 10,81. “Die is er ergens, maar waar? Daar ben ik naar op zoek. Het is niet voor niks dat ik dat ooit heb gedaan, het moet ergens zijn.”

In die zoektocht wil ze ook haar blik verruimen. “Het is denk ik goed als andere ogen eens naar mij gaan kijken. Ik zit al dertien jaar in dezelfde routine op Papendal. Ik moet bedenken wat ik kan veranderen waardoor het enerzijds leuk blijft en anderzijds mijn lijf weer nieuwe prikkels gaat krijgen. Dat is best moeilijk na zoveel jaren.”

Schippers is niet op zoek naar een nieuwe coach. “Dat zeker niet, maar ik denk wel dat ik ermee geholpen ben als ik andere mensen eens wat laat meekijken. Ik heb dat al een beetje in gang gezet. Ik ga werken met een aantal krachttrainers; niet om weer heel sterk te worden, maar om heel specifieke dingen aan te pakken. Allerlei kleine dingen bij elkaar gaan een nieuw plaatje vormen denk ik.”

Die lange break is voor na de Spelen, benadrukte Schippers. Eerst komt nog de 4×100 meter estafette in Tokio. “Daar kan ik me nog voor opladen, dat is geen probleem.”