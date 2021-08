Teamsprinters bezorgen Nederland zesde gouden plak

De Nederlandse baanwielrenners hebben Nederland op de Olympische Spelen de zesde gouden plak bezorgd door de teamsprint te winnen. De teamsprinters waren in de finale sneller dan regerend olympisch kampioen Groot-Brittannië: 41,369 om 44,589.

Nederland trad in de finale tegen de Britten aan met het trio Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Zij kwamen eerder over de finish dan Ryan Owens, Jack Carlin en Jason Kenny.

De Nederlandse teamsprinters, de favoriet voor goud, zijn al enige tijd een klasse apart. Begin vorig jaar zetten ze in Berlijn het wereldrecord op 41,225.

In de kwalificatie en de eerste ronde waren de Nederlandse renners ook het snelst. In de kwalificatie trad Matthijs Büchli aan in de plaats van Hoogland.

“Dit moet even bezinken”, jubelde Van den Berg vlak na de finale. “Het is echt bizar wat we hier hebben laten zien. Door corona hebben we zo lang alleen maar voor onszelf kunnen trainen. Maar wat we hier nu weer als team presteren. Ik ben zo trots op iedereen.”